Hommage à un grand chef – Le fantôme d’Armin Jordan hante encore l’OSR L’orchestre salue avec un concert la mémoire d’une figure cruciale de son histoire, 15 ans après sa disparition. Souvenirs de musiciens marqués par un âge d’or à jamais révolu. Rocco Zacheo

Armin Jordan dirige des répétitions avec l’Orchestre de la Suisse romande au Victoria Hall. TDG

À l’Orchestre de la Suisse romande, il y a des divinités, deux et pas davantage, qui ne connaissent pas de crépuscule. La première relève du mythe fondateur, du socle sur lequel s’est posée une histoire centenaire: Ernest Ansermet. La seconde a incarné un âge d’or (1985-1997) dont on perçoit aujourd’hui encore, quinze ans après sa disparition, tous les contours et la force. Armin Jordan, cette autre figure mythique de l’OSR, persiste donc à hanter les mémoires de celles et ceux qui en ont côtoyé les gestes. Tant et si bien que la formation lui dédie un concert hommage ce jeudi, avec un programme qu’on aurait imaginé sans peine dirigé par le grand chef.