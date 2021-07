Avions de combat – Le F-35 choisi par la Suisse est bombardé par les critiques Merveille technologique, avion du futur et aubaine économique, ou chasseur déficient, très cher sur le long terme: le F-35 va devoir désormais endurer ce combat en Suisse. Christophe Passer

La Suisse souhaite acheter le F-35A américain. Peter Klaunzer/Keystone

Sous le feu. Les tirs arrivent de partout, du ciel et du sol, du parlement au quidam. Missiles ou canons, surtout en Suisse romande, poursuivent le F-35 depuis l’annonce du choix du Conseil fédéral mercredi dernier. La Suisse, annonçait Viola Amherd, aimerait faire l’emplette de 36 de ces chasseurs furtifs américains bourrés d’écrans et de technologie. C’est le meilleur et le moins cher, a-t-elle expliqué, à peu près tout le reste étant classé secret-défense.

Depuis, les considérations politiques, idéologiques, européennes, transatlantiques, nationales ou cantonales ont explosé (lire ci-dessous). L’avion de chasse, avant de voler en escadrille dans le ciel suisse, devra donc commencer par démontrer son aptitude à résister à ces turbulences-là. Mais que sait-on du F-35?