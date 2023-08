Série «Prochain arrêt» (1/5) – Le E, bus des infatigables nounous À l’aube, le véhicule transporte des femmes de ménage et des nounous étrangères jusqu’aux villas cossues du bord du lac, à Genève. Théo Allegrezza

Un bus prisé, dès le petit matin. Image d’illustration. Les personnes photographiées ici ne sont pas celles qui témoignent dans l’article. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

À cette heure matinale, la plage des Eaux-Vives est encore déserte. Quelques rares sportifs s’adonnent à la course à pied sur la rade. Depuis la fenêtre du bus qui file le long du quai Gustave-Ador, Grace* observe leur silhouette disparaître à l’horizon. Dans un peu plus de dix minutes, elle descendra à Collonge-Bellerive, marchera encore quelques dizaines de mètres, retirera les écouteurs de ses oreilles et toquera à la porte de la belle maison dans laquelle elle travaille depuis quatre ans comme nounou.