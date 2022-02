Cirque Knie 2022 – Le Duo Fullhouse et Bastian Baker en tête d’affiche Des acrobaties agrémentées de lumières LED, des cascades périlleuses et du spectacle poétique sont au menu de la tournée du cirque qui commence le 18 mars prochain.

Déjà star de la tournée 2021 du Cirque Knie, Bastian Baker rempile pour 2022 afin de présenter ses nouvelles chansons. KEYSTONE/WALTER BIERI

Les humoristes Duo Fullhouse figurent en haut de l’affiche de la tournée 2022 du Cirque Knie en Suisse romande. Le chanteur Bastian Baker participera, lui, pour la seconde année consécutive au spectacle itinérant du cirque national.

La tournée commencera traditionnellement à Rapperswil-Jona (SG), le fief de la famille Knie. La première doit avoir lieu le 18 mars, indique le cirque mardi.

Elle sera marquée par les débuts du petit Maycol Knie junior, âgé de 4 ans. Fils de Géraldine Knie et du directeur technique du cirque, Maycol Errani, accompagnera sa sœur Chanel et son frère Ivan sur leurs numéros de chevaux et de poneys.

Effets aquatiques et lumineux

En Suisse alémanique, le duo comique Ursus et Nadeschkin foulera le manège pour faire rire les spectateurs. Côté romand, ce rôle incombera au Duo Fullhouse, humoristes d’action-comedy. Quant à Bastian Baker, il s’est si bien intégré au sein de la troupe en 2021 qu’il revient interpréter de nouvelles chansons cette année sur la tournée du Cirque Knie, expliquent les organisateurs.

Les représentations s’annoncent spectaculaires sur le fond et sur la forme: le cirque présente des effets aquatiques et lumineux particuliers. Parmi les numéros très attendus, agrémentés notamment par des lumières LED, on compte les figures de danse de l’ensemble ukraino-russe Extreme Light ou les acrobaties sur trampoline de Guido Errani et de ses camarades.

Cascades, poésie et sensualité

Les nouvelles cascades périlleuses des Mad Flying Bikers, déjà présents l’an dernier, seront aussi à l’affiche. Celles d’Alex Michael, volant de trapèze en trapèze en se retenant uniquement par les pieds, valent également le détour.

La poésie aura aussi voix au chapitre dans le numéro de l’acrobate Dima Shine ou dans celui de Priscilla Errani qui fait danser jusqu’à 30 cerceaux autour de son corps. L’édition 2022 comptera, en outre, une note sensuelle à travers les figures de pole dance aériennes du Duo El Beso.

En Suisse romande dès la fin août

Après une première partie de tournée entièrement alémanique, le cirque national viendra en Suisse romande à partir du 31 août à Genève (jusqu’au 11 septembre), les 17 et 18 septembre à Nyon (VD). Il fera ensuite halte à Lausanne du 21 septembre au 9 octobre, à Vevey (VD) du 14 au 16 octobre, à Sion du 20 au 23 octobre, à Fribourg du 27 octobre au 1er novembre.

Le Cirque Knie fera étape à Zurich du 6 mai au 6 juin, à Bâle du 10 au 19 juin et à Berne du 6 au 21 août. La tournée doit se terminer le 31 décembre à Lucerne après avoir fait halte dans 22 autres villes. La prélocation de billets est ouverte.

ATS

