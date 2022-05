Roland-Garros – Le duel de rêve entre Nadal et Djokovic aura lieu de nuit Le quart de finale entre le Serbe et l’Espagnol se disputera mardi en night session, ont annoncé lundi les organisateurs du tournoi parisien. Au grand dam de l’Espagnol et des télévisions publiques.

Le duel Rafael Nadal contre Novak Djokovic se jouera mardi à 20h45. AFP

Deux étoiles du tennis se retrouveront de nuit, mardi à Roland-Garros. L’affiche entre Novak Djokovic et Rafael Nadal a été prévue en night session, ont annoncé lundi les organisateurs du Grand Chelem parisien dans un communiqué. «Le quart de finale, programmé mardi 31 mai à 20h45, sera accessible gratuitement et sans restriction en France, sur les applications Prime Video, mobile et web.»

Une décision qui prive les télévisions publiques de la retransmission de ce choc au sommet, alors que France Télévisions avait insisté pour que la rencontre se dispute la journée. «Les droits pour les night sessions sont détenus par Amazon Prime Video», regrette Christophe Minder, porte-parole de la RTS. Des droits qui ont été attribués après un appel d’offres remporté par la plateforme payante du géant américain, qui va exceptionnellement diffuser le match gratuitement.

«On regrette la décision de la Fédération française de tennis qui ne permet pas au service public de diffuser le match en offrant un accès fluide et facile aux téléspectateurs», a réagi France Télévisions auprès de l’AFP.

Le dernier match?

Cette programmation en session nocturne ne fait également pas plaisir à l’Espagnol, qui fêtera ses 36 ans vendredi: «Je préfère jouer de jour, je connais Roland-Garros de jour», avait expliqué dimanche «Rafa» après son succès contre Félix Auger-Aliassime.

«Si les choses ne vont pas dans mon sens, c’est une possibilité que ce soit mon dernier match dans ce tournoi, a poursuivi le No 5 mondial. C’est pour ça que j’aimerais le jouer en journée. Je suis conscient que je ne sais pas ce qui peut arriver l’année prochaine. En un an, il se passe beaucoup de choses, et à ce stade de ma vie et de ma carrière, avec tout ce que j’ai, tout peut arriver.»

Une affiche entre le tenant du titre et «l’homme aux 13 Roland» qui risque de faire des étincelles dans la nuit parisienne.

