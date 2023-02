Décès de Daniel Bourquin – Le drôle d’oiseau a cessé de chanter Dit «Nunusse», le saxophoniste lausannois, qui fut aussi médecin aux Mosses, a rejoint son acolyte Léon Francioli au bar des musiciens fantômes. Boris Senff

Daniel Bourquin en 2007, au Théâtre 2.21, à Lausanne, lors d’une création des Nouveaux Monstres, le duo qu’il formait avec le bassiste Léon Francioli. Jean-Christophe Bott

Le chauve ébouriffé aux yeux d’ange et au souffle de bête féroce. À 77 ans, Daniel Bourquin, plus connu sous le sobriquet de «Nunusse» (parce qu’il aurait eu une tête à s’appeler Nussbaum!), a rendu son dernier soupir mardi 21 février dans un EMS de Lausanne, ville où il avait évolué la plus grande partie de sa vie avec autant de discrétion que de fracas.