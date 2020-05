Conseil national – Le droit de vote à 16 ans échoue de peu en commission Le vote du président de la Commission des institutions politiques a fait pencher la balance en défaveur d’un abaissement de l’âge de vote. Julien Culet

Le texte sera désormais débattu en plénière du Conseil national. Le texte sera désormais débattu en plénière du Conseil national. Keystone

La Commission des institutions politiques du Conseil national a refusé l’initiative parlementaire pour un abaissement de l’âge de vote à 16 ans. L’information a été révélée par un tweet, supprimé depuis, du PLR Kurt Fluri, relayé par blick.ch. Une communication officielle est prévue demain. Selon nos informations, le débat a été extrêmement serré. Les 24 membres de la commission n’ayant pas réussi à se départager, c’est le vote du président, Andreas Glarner (UDC/AG), qui a fait pencher la balance. Le texte sera désormais étudié en plénière du Conseil national.

L’initiative lancée par la Verte Sibel Arslan (BS) demande que l’article 136 de la Constitution fédérale soit complété ainsi: «Tous les citoyens et toutes les citoyennes suisses ayant atteint l’âge de 16 ans et qui ne sont pas placés sous tutelle ont le droit actif de vote et d’éligibilité». Le texte est cosigné par des parlementaires de tous les partis. Pour ses promoteurs, l’abaissement de l’âge du droit de vote constitue «une première mesure urgente pour compenser le vieillissement de la démocratie suisse: aujourd’hui déjà, les personnes de 57 ans ont une force politique deux fois plus importante que celles de 20 ans. Et l’âge moyen continue d’augmenter.»