«Bien contente de m’être mariée l’année passée et pas maintenant…» Publié sur la page Facebook de la Ville d’Yverdon (VD), ce commentaire d’une citoyenne exprime le malaise ressenti par certains couples dont l’union civile est célébrée alors qu’une guerre fait rage aux portes de l’Europe. Car dans le chef-lieu du Nord vaudois, la salle des mariages se trouve dans l’enceinte de l’Hôtel-de-Ville. Lequel est pavoisé depuis deux mois d’un drapeau ukrainien en signe de solidarité, à l’instar d’autres communes du pays.

Un souvenir gâché

La semaine dernière, des familles ont préféré se déplacer devant la bâtisse voisine du temple protestant pour réaliser leurs photos de groupe – en dépit de la dimension laïque de la cérémonie -, plutôt que de se voir imposer un rappel de l’invasion russe de l’Ukraine sur leurs clichés. «La guerre n’a pas sa place un jour que l’on souhaite être une fête, symbole de l’amour et de la vie à deux», réagit le frère d’un Vaudois dont le mariage avec une trentenaire a également été fêté à la fin avril. «On pourrait croire qu’ils se sont dit oui dans une ville ukrainienne… Et indépendamment des photos, il y a aussi notre souvenir personnel de ce jour si particulier: ça fait vraiment bizarre d’entrer dans un bâtiment officiel orné d’un drapeau d’un pays étranger en guerre, en lieu et place de celui de notre pays - et à côté de celui d’Yverdon que personne ne connaît.»