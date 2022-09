Départ à la retraite – Le «Dr Mains propres» fait ses adieux à l’hôpital À 65 ans, Didier Pittet quittera ses fonctions aux HUG à la fin du mois. Il revient sur quelques moments qui ont marqué sa carrière. Caroline Zuercher

Didier Pittet, en février 2021 à Genève. Le professeur prend sa retraite à la fin du mois, mais va continuer de promouvoir l’hygiène des mains et l’utilisation du gel hydroalcoolique. GEORGES CABRERA

Il est l’un des médecins romands les plus connus, dont le visage nous a accompagnés durant la crise du Covid. Âgé de 65 ans, Didier Pittet part à la retraite. Il quittera à la fin du mois la direction du Service de prévention et de contrôle de l’infection aux HUG. Et ce mardi, il y donnera sa leçon d’adieu.