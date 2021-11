Dopage et justice – Le Dr Mabuse tient toujours tête à ses juges Bernard Sainz, accusé depuis des lustres d’exercice illégal de la médecine, gourou du dopage chez les hommes et les chevaux, continue de nier cette semaine à Paris. Simon Meier

Bernard Sainz, le 4 juillet 2017 au Tribunal de Caen, L’homme n’a jamais cessé d’attiser l’intérêt de la justice depuis quarante ans. AFP

Il s’est caché plus souvent qu’à son tour, depuis un demi-siècle. Quand on le débusque, il montre patte blanche, sans jamais chasser les idées noires. Bernard Sainz, 78 ans, se défend depuis lundi devant le Tribunal judiciaire de Paris, accusé d’incitation au dopage et d’exercice illégal de la médecine et de la pharmacie.

Entre la justice et le docteur Mabuse, on joue au chat et à la souris depuis des décennies, de non-lieux en peines réduites, de cassations en échappatoires (lire l’encadré).

Mais le jeu ne fait plus rire personne et, à entendre Me Pierre Mauriac, il n’a que trop duré: «Il est temps de faire cesser sa capacité de nuire, sa dangerosité», a déclaré l’avocat d’une Fédération française de cyclisme constituée partie civile, au même titre que l’Ordre des médecins et pharmaciens.