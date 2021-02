Après le procès, avant l’élection – Le dossier Maudet «nuit à l’image de Genève» Le Conseil d’État évoque une «rupture de confiance» avec le condamné. Le politologue Pascal Sciarini relativise l’impact du jugement sur l’élection. Marc Moulin

Genève, 22 février 2021. Sortie du Palais de justice. Pierre Maudet reconnu coupable d’acceptation d’un avantage. La présidente du Tribunal de police a condamné le conseiller d’État à 300 jours-amendes avec sursis pour s’être fait offrir le voyage à Abu Dhabi. Il est, en revanche, acquitté pour le volet du sondage. Photo: LAURENT GUIRAUD Laurent Guiraud/Tamedia

La situation est extraordinaire. Au lendemain du verdict dans l’affaire concernant Pierre Maudet et ses coaccusés, le canton de Genève doit décider, lors des élections des 7 et 28 mars, s’il proroge ou pas le mandat d’un magistrat en place, condamné par la justice, démissionnaire mais briguant sa propre succession. S’il a été blanchi d’une partie des accusations, le conseiller d’État écope d’une peine avec sursis pour avantage indu et doit verser un dédommagement à l’État, mais il annonce un recours contre ce jugement.

Après lui avoir retiré son dicastère en raison de supposés dysfonctionnements et avoir lancé une enquête sur sa gestion RH, les collègues de Pierre Maudet au sein du Conseil d’État prennent acte du verdict. Mais la présidente de cet Exécutif, Anne Emery-Torracinta, appelle à ne pas se cantonner à une lecture purement judiciaire de la situation. «Au-delà du verdict de culpabilité prononcé en ce jour, il s’agit de rappeler que M. Maudet a donné des informations erronées au Conseil d’État, à plusieurs reprises, sous la précédente législature ainsi que l’actuelle», déclare-t-elle dans une réaction écrite sollicitée par la «Tribune de Genève».