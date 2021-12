Sports – Le dopage personnel bientôt puni pénalement en Suisse? Berne souhaite s’aligner sur ses voisins européens pour mieux combattre le dopage. La contribution fédérale versée à Antidoping Suisse va également augmenter.

La Suisse veut mieux combattre le dopage dans le sport. La consommation personnelle de produits dopants dans le sport de compétition devrait pouvoir être poursuivie pénalement. Aujourd’hui, seul le dopage d’autrui est puni par la loi. La prise individuelle de produits dopants n’est en revanche pas sanctionnée pénalement, contrairement aux pays voisins de la Suisse.

Les autorités étaient jusqu’ici convaincues que de longues suspensions de compétition auraient un effet préventif suffisant. Cet effet n’a toutefois «pas été à la hauteur des attentes», précise le gouvernement dans un rapport publié vendredi en réponse à un postulat du conseiller national et ancien champion de bob Marcel Dobler (PLR/SG).

Par conséquent, le Conseil fédéral entend uniformiser les sanctions prévues par la législation antidopage fédérale et harmoniser le droit pénal international en la matière. Cette réforme vise à «protéger l’intégrité du sport et la loyauté des compétitions sportives». Le Département fédéral des sports (DDPS) a été chargé d’examiner la question de manière plus approfondie lors d’une prochaine révision de la loi sur l’encouragement du sport.

Aide accrue

Le gouvernement veut aussi augmenter la contribution fédérale versée à Antidoping Suisse. Depuis la création de cette fondation en 2008, 60% des dépenses sont à la charge de la Confédération, soit 2,73 millions de francs par an. Le reste est assumé par Swiss Olympic.

La fondation s’est toutefois vue assigner de nouvelles tâches, qui ont entraîné des coûts supplémentaires. Le DDPS augmentera progressivement sa contribution annuelle pour les années 2021 à 2024. L’aide financière fédérale augmentera de 720'000 francs dès 2022, pour atteindre 3,45 millions par an. La clé de répartition entre Berne et Swiss Olympic reste inchangée.

