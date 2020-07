Une nouvelle marque est née – Le domaine de ski franco-suisse slalome entre Jura et Léman Les massifs de la Dôle et des Tuffes ne formeront plus qu’un seul domaine de montagne pour le ski alpin et la randonnée, avec des tarifs unifiés. Madeleine Schurch

Les travaux ont débuté aux Dappes, au pied des Tuffes et de la Dôle, pour créer la future zone d’accueil du domaine franco-suisse. Christian Brun

Pour dévoiler le nom du domaine de ski unique que formeront dès cet hiver les massifs de la Dôle et des Tuffes, à cheval sur le canton de Vaud et la Franche-Comté, les partenaires de ce rapprochement ont choisi un lieu symbolique: l’Hôtel Franco-Suisse de La Cure, dont la salle à manger est traversée par la frontière internationale. Objet d’un concours tout aussi international, le nouveau logo, «Jura sur Léman», a fait l’unanimité car il caractérise bien ce périmètre de nature étalé sur deux versants, composé des belles forêts et pentes de la station des Rousses et des crêtes de la Dôle, avec sa vue époustouflante sur le lac et les Alpes, que la pub vante déjà comme «l’un des plus beaux panoramas d’Europe».