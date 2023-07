Cinquante ans après l’abandon des changes fixes et la mise hors service du régime de Bretton Woods qui avait fait du dollar la pièce maîtresse du système monétaire international, on continue dans les cercles académiques et financiers de se poser la question de savoir si, et quand, la monnaie impériale perdra sa place de leader des instruments de réserve officiels.

Question légitime, puisque le décrochage du dollar, effectif depuis l’annonce par Richard Nixon, le 15 août 1971, de la décision des États-Unis de suspendre sa convertibilité en or, avait ouvert la voie à d’autres candidats à la fonction d’étalon de change dans l’ensemble des transactions commerciales et financières. On imaginait alors mal, au sortir de presque un siècle de relations monétaires régies par un lien fixe – ou supposé tel – entre chaque monnaie nationale et un instrument de réserve accepté par toutes les banques centrales, que le monde puisse vivre sans l’existence d’un tel pivot.

L’attachement au principe de la fixité des taux de change était encore si fort qu’on avait conçu, presque en désespoir de cause, le projet de substituer au dollar des DTS, ces droits de tirage spéciaux introduits en 1969 par le Fonds monétaire international pour suppléer à la pénurie d’or et de dollars (alors librement convertibles en or) dont souffrait le régime des changes fixes, et permettre ainsi aux pays en proie à des déficits extérieurs persistants de racheter leur propre monnaie sur le marché des changes afin d’en soutenir le cours.

Le projet ne remporta pas beaucoup de succès, et les DTS n’ont jamais dépassé quelques pour cent dans le total des réserves officielles mondiales. À ce jour, ils n’y figurent que pour 5%, et représentent à peine 1,4% de celles de la BNS (11 milliards de francs sur 807 milliards à fin mai 2023).

Les déficits persistants des comptes extérieurs américains (dus, si l’on ramène le tout à l’essentiel, à cette espèce de laxisme auquel succombe tout bénéficiaire d’un privilège aussi exorbitant que celui d’émettre la monnaie dominante) devaient fatalement conduire tôt ou tard à l’affaiblissement du taux de change du dollar.

Une monnaie aussi faiblissante, fût-elle de stature internationale sous le quadruple angle de ses fonctions d’instrument de réserve, de monnaie de compte, de moyen de paiement et de point de rattachement pour les monnaies d’autres pays, ne risque-t-elle pas de céder à la longue son leadership à d’autres concurrents potentiels – le yen, le DM ou surtout l’euro dès son lancement, voire le renminbi chinois? Sans omettre l’hypothétique alternative au dollar pompeusement annoncée par la Russie en la forme d’une monnaie commune aux cinq pays du BRICS…

Eh bien, rien n’y fait. Si la part du dollar a légèrement baissé dans les réserves monétaires et les échanges mondiaux, elle reste largement dominante (près de 60%), celle de l’euro piétine (20%), tandis que la devise chinoise souffre de son manque de convertibilité et que les autres candidats potentiels sombrent dans l’insignifiance.

Marian Stepczynski Chroniqueur économique.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.