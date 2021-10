Automobilisme – Le doigt d’honneur de Verstappen à Hamilton En essais libres, le Néerlandais s’est fait coincer par le Britannique et lui a montré sa désapprobation.

Verstappen n’a pas apprécié la manœuvre de Hamilton.

Sergio Pérez (Red Bull) a réalisé le meilleur temps de la deuxième séance d’essais libres du GP des États-Unis de F1, marquée par un geste d’humeur de Max Verstappen (Red Bull) envers Lewis Hamilton (Mercedes) son rival pour le titre de champion du monde.

Le Mexicain a relégué le Britannique Lando Norris (McLaren) à 0’’257 et son compatriote Hamilton à 0’’364.

Valtteri Bottas, qui avait été le plus rapide en session No 1 au volant de l’autre Mercedes, a cette fois réalisé le 4e temps à 414/1000e. Le Finlandais, dernier vainqueur en date à Austin en 2019, a changé son moteur pour la 6e fois et sera pénalisé de cinq places sur la grille de départ dimanche.

Coup de chaud

Si peu d’autres enseignements sont à tirer de cette première journée – les choses sérieuses devant commencer samedi avec les qualifications (23 heures) -, Austin, où on flirtait déjà avec les 30 degrés, a pris un coup de chaud supplémentaire lorsque Verstappen (Red Bull) s’en est pris à Hamilton en début de séance, après que le septuple champion du monde a fermé la porte à un virage alors que le Néerlandais était lancé.

Furieux, le Néerlandais, qui devance son rival de six points au classement général, à six courses de l’épilogue de la saison, l’a alors traité d’«espèce d’idiot» en le gratifiant d’un doigt d’honneur. Il a fini avec le 8e temps, à 0’’878 de Pérez.

À deux jours d’en découdre sur le circuit des Amériques, 17e manche sur 22 de la saison, la tension a sérieusement monté d’un cran entre les deux pilotes, dont le passif s’épaissit un peu plus après leurs accrochages en course aux GP d’Italie en septembre et de Grande-Bretagne cet été.

La F1 effectue son retour à Austin, deux ans après le précédent GP des États-Unis, l’édition de l’an passée ayant été annulée en raison de la pandémie de Covid-19.

AFP

