Retrait de la nationalité – Le «djihadiste suisse le plus dangereux» risque la déchéance Le Secrétariat d’État aux migrations doit communiquer vendredi sa décision concernant le Genevois Daniel D., parti rejoindre l’État islamique en 2015 Lise Bailat

Malgré le fait que des photos le montrent posant comme combattant de l’État islamique et qu’il admet avoir suivi une formation militaire au sein du «califat», le Genevois Daniel D. a toujours nié avoir pris part aux combats. DR

Aux dernières nouvelles, datant de février dernier, Daniel D. était détenu dans le centre pénitentiaire de Hassaké, contrôlé par les Forces démocratiques syriennes. Ce djihadiste genevois, binational suisse et espagnol, est visé par une procédure de retrait de nationalité. Le délai de recours est passé. Ce vendredi, le Secrétariat d’État aux migrations doit communiquer sa décision. Ce ne serait pas le premier citoyen helvétique à perdre son passeport à croix blanche pour soupçons de soutien à une organisation terroriste. Mais Daniel D. n’est pas un voyageur du djihad comme les autres dans le radar des autorités helvétiques: il est soupçonné d’avoir été un élément très actif au sein de l’État islamique (EI) et d’avoir même projeté un attentat sur sol helvétique, ce qui lui vaut le surnom de «djihadiste suisse le plus dangereux».