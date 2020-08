En attendant la pluie – Le district de Nyon manque déjà d’eau Les sources et les nappes phréatiques s’assèchent. Les premières mesures de restriction ont été prises. Raphaël Ebinger

Le nouveau réservoir de l’Asse est aujourd’hui plein. Il est rempli par l’eau du lac qui permet de couvrir les besoins de la population de Nyon et des alentours. Patrick Martin/Archives

Plus on en a besoin, moins il y en a. Le district de Nyon fait face au paradoxe de l’eau. Alors que les champs et les pelouses grillent sous l’effet de la canicule, les réserves d’or bleu manquent. Le 3 août, Saint-Cergue a été la première commune à interdire l’arrosage jusqu’à nouvel avis. Lundi, Nyon et neuf villages aux alentours ont coupé leurs fontaines pour économiser le précieux liquide.

Si la sécheresse des sources et des nappes phréatiques est devenue une triste réalité dans cette région particulièrement vulnérable pour des raisons géologiques, elle a surpris les spécialistes cet été en arrivant plus tôt dans la saison. Les fortes pluies de l’hiver dernier n’ont pas permis de remonter le niveau des réserves d’eau dans les sols. «Le secteur souffre toujours d’un déficit hydrique important, souligne Serge Guebey, directeur des réseaux aux Services industriels de Nyon (SIN). Les précipitations de la fin de l’année dernière et du début de cette année ont redonné un peu de vigueur aux sources, mais le débit est vite redescendu. La nappe phréatique n’est pas non plus beaucoup remontée. Elle n’a jamais atteint son maximum depuis quatre ans.»

Fontaines fermées

Les sources s’assèchent aujourd’hui rapidement. Celles qui sont gérées par les SIN peuvent donner, à leur maximum, 8000 litres à la minute. Lundi, seulement 1880 litres en sortaient chaque minute. «Le débit diminue de 300 litres par minute chaque semaine», calcule Serge Guebey. Cette baisse sensible a obligé les autorités des communes concernées à réduire la consommation en commençant par les fontaines. Pour la seule ville de Nyon, ces aménagements urbains en consomment 720 m³ par jour, soit l’équivalent de 2100 habitants. Selon l’évolution de la situation, d’autres mesures seront prises.

À Saint-Cergue, la restriction d’arrosage a été édictée pour maîtriser le coût de l’eau. En effet, le village sur les hauts du district pompe son liquide à la source de la Colline en plaine, sur le territoire de Trélex. «Habituellement, nous tirons uniquement la nuit quand l’électricité est moins chère. Cet été, cela n’a pas suffi et nous avons dû tirer de l’eau jusqu’à 4 heures de plus quotidiennement», explique le municipal Dominique Gafner. Une augmentation de la consommation qu’il met sur la hausse de la population, mais aussi sur le fait que les habitants passent leurs vacances chez eux. «Des familles ont peut-être installé une piscine pour l’occasion et se sont douchées plus souvent pour lutter contre la canicule. Dans tous les cas, les pics de consommation sont sensiblement plus élevés qu’en 2019.»

Ce cher Léman

Si l’inquiétude est réelle dans les communes, la sérénité reste de mise. Il faut avouer qu’elle possède une assurance tous risques: le lac. Cette semaine, le Léman représente 80% de l’eau distribuée via les SIN. Ce liquide est distribué dans le réseau par la Société anonyme pour le pompage et l’adduction d’eau du lac pour la région nyonnaise (SAPAN, une entité liée aux Services industriels). Cette dernière a l’objectif de doubler ses capacités dans les 20 ans à venir pour répondre aux besoins croissants. Les bonnes années, elle prend dans le lac quelque 3 millions de mètres cubes.

L’eau du lac ne devrait pas remplacer pour autant les sources naturelles. L’eau de ces dernières sera toujours privilégiée, tant qu’il y en aura, car elle est de bonne qualité, n’a pas besoin d’être traitée et descend d’elle-même vers les réservoirs de la plaine. Elle est donc aussi moins chère.