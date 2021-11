Précipitations hivernales – Le dispositif «neige et verglas» de la Ville est en place La Voirie se dit prête à déblayer 24 h/24 dès aujourd’hui. Elle rappelle aussi aux automobilistes les précautions de base. Marianne Grosjean

La Ville peut compter notamment sur une dizaine de poids lourds, équipés de lames et de saleuses. (Photo d’illustration) Magali Girardin

Le dispositif «neige et verglas» de la ville de Genève est activé dès aujourd’hui, jusqu’à fin mars. Cela correspond à une possibilité d’intervention de la Voirie pour déblayer la neige et dissoudre le verglas 24 h/24 et 7 j/7 des routes et des trottoirs publics, avec un service de piquet. Au total, une centaine d’employés mobilisables.

Pour les passionnés des engins mécaniques, voici le cheptel spécial grand froid que la Ville peut solliciter à tout moment: une trentaine de petits engins «destinés notamment à la sécurisation des arrêts de transports publics et des trottoirs», précise un communiqué. Plus une dizaine de poids lourds, équipés de lames et de saleuses, «traitant en priorité les grands axes et les voies de transports publics». Il est aussi spécifié, sensibilité au climat oblige, que les camions disposent de sondes thermiques «qui permettent d’optimiser l’épandage, limitant ainsi le coût et l’impact environnemental». Mais quelque 600 tonnes de sel sont stockées de manière préventive, ce qui correspond à plusieurs jours d’intervention.



Le Service Voirie de la Ville tient aussi à rappeler aux citoyens et automobilistes les bons usages face à la période de neige, et liste ses recommandations de base: «Les concierges d’immeubles et locataires d’arcades peuvent soutenir la Voirie en déblayant la neige devant les immeubles. Les détenteurs de véhicules sont priés de s’équiper de pneus d’hiver afin d’éviter de paralyser le trafic en cas de fortes chutes de neige. La Voirie remercie les automobilistes de stationner correctement leurs véhicules en période hivernale: les voitures ne doivent absolument pas dépasser le marquage des places pour faciliter le passage des larges lames à neige. Les deux-roues stationnés doivent aussi veiller à ne pas dépasser sur la chaussée pour les mêmes raisons.»

Marianne Grosjean est journaliste à la rubrique Genève spécialisée dans les enjeux de société. Auparavant, elle s’est occupée pendant 4 ans de la critique littéraire. Elle a reçu une distinction au Swiss Press awards 2019 catégorie online, pour le longform itinérant “Compostelle prend deux ailes”. Plus d'infos

