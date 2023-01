WEF 2023 – Le dispositif de sécurité est prêt pour le WEF 5000 militaires seront sur place la semaine prochaine pour faire face à d’éventuelles menaces terroristes ou à des cyberattaques.

Des grillages de protection ont été installés dans et autour de Davos. AFP/FABRICE COFFRINI

Davos s’est barricadée en prévision du Forum économique mondial (WEF) qui s’ouvre lundi pour six jours. Plusieurs corps de police ainsi que 5000 militaires sont engagés pour protéger la station grisonne au sol et dans les airs contre le terrorisme, l’extrémisme et les cyberattaques.

L’important dispositif doit notamment garantir la sécurité d’une centaine de personnes protégées par le droit international, a rappelé vendredi à Keystone-ATS le commandant de la police grisonne Walter Schlegel, directeur des opérations. Des grillages de protection ont été installés dans et autour de Davos. L’armée contrôle les zones susceptibles d’attirer le danger, dont les petits chemins piétons.

L’ensemble du trafic arrivant dans la station est systématiquement contrôlé. L’espace aérien est, lui, contrôlé par les armées suisses, autrichienne et italienne. Le survol de la région est interdit durant les WEF.

ATS

