Accidents aquatiques – Le dimanche noir du Rhône provoque une seconde tragédie Le nageur de 28 ans qui avait dérivé dimanche au-delà de la pointe de la Jonction a été retrouvé sans vie ce jeudi matin au barrage de Verbois. Marc Moulin

Grands moyens Un hélicoptère a été mobilisé dimanche lorsque les accidents de baignade se sont multipliés le long du Rhône. DR

La dramatique fin d’après-midi qui a mobilisé les secours dimanche sur trois accidents presque simultanés sur le Rhône connaît un nouveau développement. Le corps sans vie d’un nageur de 28 ans a été localisé jeudi en milieu de matinée au barrage de Verbois.

Le jeune homme s’était baigné dimanche dans le fleuve, avec des camarades, à la hauteur de l’ancienne usine Kugler, mais il n’est pas parvenu à regagner la rive gauche du cours d’eau à temps, avant de rejoindre les eaux de son affluent, l’Arve, onze degrés plus froides que le Rhône en ce dimanche après-midi. Il avait alors dérivé hors de vue au-delà de la pointe de la Jonction.

Jeudi matin encore, la police genevoise affirmait n’avoir pas lâché l’affaire. Depuis dimanche, des plongées quotidiennes avaient eu lieu, nécessitant des clôtures ponctuelles du barrage du Seujet. Les recherches se concentraient sur les points du Rhône connus pour être susceptibles de retenir un corps. Les chances de retrouver le malheureux vivant étaient jugées peu vraisemblables, mais il importait aux forces de l’ordre de ne pas renoncer. «Nous sommes déterminés à retrouver le disparu afin que la famille puisse commencer son deuil», affirmait le porte-parole de la police cantonale, Jean-Phillipe Brandt.

Citoyen britannique (et non pas Indien comme on l’a écrit par erreur), Ravi, 28 ans, s’est établi il y a trois ans en région genevoise, travaillant pour une grande firme informatique. Selon son frère, sa famille est arrivée en début de semaine de Grande-Bretagne à Genève, en raison du drame. Les proches sont avisés de la découverte, selon la police.

En cette même fin d’après-midi de dimanche, les secours ont repêché un jeune Genevois de 21 ans qui avait sauté au pied du barrage du Seujet. Malgré un transfert à l’hôpital, il n’a pas été possible de le sauver. Une femme a par ailleurs été récupérée et hospitalisée. Évanouie dans les branchages de la rive droite du Rhône, en aval du viaduc ferroviaire, elle avait apparemment sauté dans le cours d’eau tout habillée.