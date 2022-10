Lucerne attendu dimanche – Le dilemme de Servette avec son potentiel offensif Les Grenat n’ont sans doute jamais eu autant de solutions devant. Ils cherchent toujours la bonne formule. Ronny Rodelin en parle avant la venue de Lucerne (14 h 15). Daniel Visentini

Faire trembler les filets adverses plus souvent: pour y parvenir, Servette a plusieurs profils différents en attaque, mais ne se crée pas encore assez d’occasions. BASTIEN GALLAY/LPS

Tout n’est jamais question que de dosages. On peut s’attacher aux chiffres, aux données statistiques, aux résultats, au classement, on en revient toujours à l’idée d’un équilibre à trouver, synonyme de performance accomplie. Bien défendre, bien attaquer; savoir freiner les velléités adverses, pouvoir déstabiliser une défense; la force d’un collectif, les libertés individuelles. En résumé: simplicité et complexité d’un projet de jeu.