Industrie du jeu – Le difficile marché du jeu vidéo «made in Geneva»

Entre créateurs solitaires et studios bien implantés, le terreau genevois est riche en créations vidéoludiques.

Mais sont-elles rentables? Léa Selini

A Genève, les développeurs de jeu rivalisent d’ingéniosité et d’innovation pour percer dans ce milieu impitoyable. Getty Images

Dans le canton des banques et des ONG, un petit secteur trépigne, s’agite, fourmille. Il innove et s’adapte. C’est qu’il n’a pas le choix: encore confidentiels, les jeux vidéo «made in Geneva» doivent redoubler d’inventivité pour se faire une place sur nos smartphones, tablettes et ordinateurs. Mais comment concurrencer des mastodontes comme Ubisoft, Blizzard ou Electronic Arts, riches à milliards, qui dégainent les sorties et les mises à jour plus vite que leurs ombres? Comment se démarquer dans un marché saturé, hautement concurrentiel, sans pitié et international? Quelques Genevoises et Genevois inspirés ont trouvé la recette.