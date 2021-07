Course populaire – Le dieu Poséidon annonce la Traversée du lac à la nage 2021 L’édition de l’été dernier avait dû être annulée pour cause de crise sanitaire. Les organisateurs se veulent optimistes comme l’illustration originale présentant l’événement. Thierry Mertenat

L’affiche originale de l’édition à venir, dessinée, comme les précédentes, par Cédric Marendaz. DR

Ses affiches ne passent jamais inaperçues. La dernière en date n’échappe pas à ce petit coup de foudre visuel. Une belle inconnue? Non, un vieux barbu sous l’eau, tenant dans la main gauche un trident, la droite prenant appui, les doigts écartés, sur le crâne d’un gros poisson sans écailles appelé silure.

Lui, c’est Poséidon, dieu de la mer et des océans. Le coordinateur de La Traversée du lac, Olivier Boillat, l’a convié à participer à la 5e édition de cette course populaire sans podium, en justifiant ainsi son choix: «La figure est positive et sympathique. On lui a glissé un petit message subliminal en lui demandant d’être avec nous. On compte sur lui pour que l’épreuve puisse avoir lieu le dimanche 29 août.»

L’été 2020, il a fallu en effet renoncer pour cause de Covid. Le même illustrateur, Cédric Marendaz, l’avait raconté dans une autre affiche, restée collector, où l’on voyait des nageurs, au large de la jetée des Pâquis, affrontant des vagues qui les tenaient à distance du phare.

Le phare est de retour sur l’affiche 2021, mais en contre-plongée, vu à travers la surface de l’eau. Le monde continue à ne pas tourner tout à fait rond. Cette silhouette légèrement décalée et tremblante éclaire un avenir qui n’est pas totalement serein.

«Les Bains des Pâquis, avec leur phare et les crustacés au menu de la buvette, sans compter les vagues qui, par gros temps, se fracassent contre les pierres de la jetée, entretiennent une relation forte avec le monde marin.» Cédric Marendaz. Illustrateur

Notre héros mythologique, lui, est fin prêt. Il porte des lunettes de nage, sa barbe et sa chevelure ondulent dans le sens du courant. On sent les good vibes aquatiques comme on partage le plaisir évident de l’artiste qui l’a placé au centre de son visuel, en suivant la proposition de son commanditaire.

«Le rapprochement entre les Bains des Pâquis et le monde marin est assez fort, explique Cédric. La buvette met des crustacés à son plat du jour, le phare appartient au décor de bord de mer et la nouvelle affiche des Aubes musicales, dont je ne suis pas l’auteur, donne à voir, et à entendre, un magnifique coquillage.»

Bien dit. Le génie du lieu – là, on se répète – fouette l’imagination et ouvre l’horizon. La fantaisie accompagne la nage en eau libre davantage qu’en bassin fermé. Maintenant, on croise les doigts pour que la manifestation ait bien lieu le dimanche 29 août à 8 h. Départ sur le fin galet de Genève-Plage pour une traversée en bande, et sous escorte généreuse, sur 1,8 km d’effort à la surface de l’eau.

«La température du lac et les conditions de nage sont souvent meilleures à la fin du mois d’août.» Olivier Boillat, coordinateur de La Traversée

Si la météo se montre tempétueuse, on oublie; si la température chute sous les 18 degrés, aussi. «Les conditions sont souvent meilleures fin août-début septembre», note l’optimiste Olivier, au retour d’une session de nage insulaire qui l’a rapproché des mers dont Poséidon assure la conciergerie éternelle.

L’affiche apéritive avant les réservations fermes. Elles se feront dès le 4 août sur le site www.latraversee-aubp.ch. L’acronyme final étant celui de l’Association des usagers des Bains des Pâquis (AUBP), à l’origine de la course, organisée pour la première fois en 2016 avec seulement 60 participants. Avant de s’approcher, moins de trois ans plus tard, du millier de bonnets. Il s’agira de réduire à nouveau un peu le nombre des passionnés briguant ces dossards en couleur que l’on enfile par la tête.

