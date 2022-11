Enchères à Genève – Le diamant rose «Fortune Pink» adjugé plus de 28,5 millions de francs Le diamant rose géant «Fortune Pink», qui pèse 18,18 carats, a été acheté aux enchères mardi à Genève par un enchérisseur venu d’Asie, selon Christie’s.

Le diamant rose «Fortune Pink» a été monté sur une bague, flanqué de part et d’autre d’un gros diamant blanc. AFP

Le «Fortune Pink», un diamant rose géant très rare, a été vendu mardi aux enchères à Genève plus de 28,5 millions de francs à un collectionneur privé asiatique.

La gemme est le plus gros diamant poire rose de cette qualité jamais vendu aux enchères, selon la maison Christie’s, propriété d’Artémis, holding de la famille française Pinault. Il a été monté sur une bague, flanqué de part et d’autre d’un gros diamant blanc. Il pèse exactement 18,18 carats, un nombre considéré comme porte-bonheur en Asie où il signifie «prospérité certaine», selon Christie’s.

Le diamant d’un rose vif a été adjugé pour 24,5 millions de francs suisses soit environ 28,5 millions de francs avec les frais. La vente, qui n’a duré que quatre minutes, a commencé à 17 millions de francs suisses et opposé trois enchérisseurs au téléphone. Le gagnant l’a emporté en enchérissant d’un ultime demi-million.

Très rare

«L’acquéreur est content. C’est un rêve devenu réalité», a déclaré à l’AFP l’employé de Christie’s qui a pris l’enchère victorieuse au téléphone, tout en maintenant l’anonymat du nouveau propriétaire. «De manière très pertinente, (le diamant) a été acquis par un client privé d’Asie», a déclaré à la presse Rahul Kadakia, directeur international pour la joaillerie chez Christie’s.

«C’est un groupe de clients très exclusifs qui achètent à ce niveau. Je suis très heureux qu’il parte vers une nouvelle famille qui va en profiter, qui va le porter, et j’espère qu’il leur portera chance». Le diamant avait été exposé à Genève, puis à New York, Shanghai (Chine), Taïwan et Singapour en octobre avant revenir en Suisse. Il avait été estimé entre 25 et 35 millions de dollars.

Les diamants roses sont très rares et moins de 10% d’entre eux pèsent plus d’un cinquième de carat. Ils sont de ce fait les plus demandés sur le marché mondial. Vendredi, le «Williamson Pink Star», diamant rose de 11,15 carats, a été vendu 453,2 millions de dollars hongkongais (56,9 millions de francs), établissant un record absolu aux enchères de prix au carat pour un diamant ou une pierre précieuse.

Il s’agit également du deuxième prix le plus élevé jamais payé aux enchères pour un joyau. Tobias Kormind, directeur général de la joaillerie en ligne 77 Diamonds, a juste le prix du «Fortune Pink» décevant en comparaison. «Hong Kong a surpassé Genève et que nous le voulions ou non, le centre de gravité de la création de richesse se déplace vers l’Asie», a-t-il dit.

«Nuit excitante»

Le record mondial pour un diamant rose avait été établi en 2017, lorsqu’une pierre appelée le «CTF Pink Star» a été vendue à Hong Kong pour 71,2 millions de dollars (70,8 millions d’euros). Le «Fortune Pink» a été vendu dans le cadre de la Semaine du luxe de Christie’s à Genève, à l’Hôtel des Bergues.

La vente de 71 lots de joyaux a rapporté près de 56,6 millions de francs suisses. Cinq autres lots de diamants sont partis à plus d’un million de francs suisses. «Ce fut une nuit excitante», a déclaré Rahul Kadakia. «Il y a de l’appétit, les gens sont prêts à payer le prix. Je n’ai pas, depuis le Covid, vu la salle aussi pleine».

«Cela vous donne le sentiment que le marché se sent beaucoup plus robuste», a-t-il estimé. La Semaine du luxe de Sotheby’s à Genève est également en cours. Un des huit rares diamants bleus de la De Beers Exceptional Blue Collection, pesant 5,53 carats et estimé entre 11 et 15 millions de francs suisses, y sera présenté mercredi.

AFP

