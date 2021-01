Assaut au Capitole – «Evitez les rassemblements», recommande le DFAE aux voyageurs Suite aux récents événements survenus au Capitole, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) appelle les voyageurs suisses se rendent aux États-Unis à éviter tout rassemblement de masse.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a adapté les conseils aux voyageurs se rendant aux États-Unis après l’assaut du Capitole et avant le changement présidentiel (archive). KEYSTONE/AP/Manuel Balce Ceneta

Se tenir à l’écart des événements de masse: tel est le nouveau conseil du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) aux voyageurs se rendant aux Etats-Unis. Il a adapté ses conseils après l’assaut du Capitole et à quelques jours du changement présidentiel.

Les voyageurs en partance aux Etats-Unis doivent éviter les rassemblements de foules en tout genre, selon les recommandations aux voyageurs listés samedi sur le site Internet du DFAE. Il conseille également de suivre les instructions des autorités locales, par exemple en cas de couvre-feu.

Le DFAE se réfère à l’avertissement des autorités américaines à propos d’éventuelles manifestations et émeutes, en particulier autour des bâtiments gouvernementaux à Washington et dans les différents Etats. Il rappelle que l’assaut du Capitole le 6 janvier dernier a fait plusieurs morts et blessés.

Affrontements avec la police

Le pays est stable mais la prudence est de mise à proximité d’une manifestation en raison de possibles débordements. D’aucuns considèrent certaines interventions policières comme disproportionnées, ce qui peut donner lieu à des affrontements avec les forces de sécurité, indique encore le DFAE.

Le Conseil fédéral conseille de s’abstenir si possible, de tout voyage non urgent à l’étranger, en raison de la pandémie de coronavirus. Selon les pays, il existe des réglementations d’entrée restrictives, rappelle le DFAE.

ATS