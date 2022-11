Nouveau recueil d’humour – «Le devoir du dessinateur, c’est d’être un compagnon» Herrmann publie «Guerre et peste», une sélection de ses meilleurs cartoons parus dans la «Tribune de Genève» ces deux dernières années. Interview. Philippe Muri

Gérald Herrmann à sa table de travail, dans les locaux de la «Tribune de Genève». «Je sens une complicité avec les lecteurs.» STEEVE IUNCKER GOMEZ

«On se trouve dans une période assez faste.» Cartooniste de «La Tribune de Genève», Herrmann peut se frotter les mains. Épique, l’époque actuelle n’est peut-être pas des plus souriantes, mais elle constitue un réservoir inépuisable d’inspiration pour un dessinateur de presse de sa trempe. Deux ans après «Tous toussent», sur lequel planait l’ombre du coronavirus, l’intéressé publie «Guerre et peste», sélection de ses meilleures saillies parues en 2021 et 2022.