Chronique - Le devoir d’informer sur l’affaire Berset

Jeudi, il y a une semaine, la «Weltwoche» a sorti le deuxième épisode de l’affaire Berset, censé lui donner les dimensions d’une affaire d’État. Dans les médias, le malaise est palpable. Affaire publique ou privée? Lancinante question.

L’hebdomadaire dirigé par le conseiller national UDC Roger Köppel explique dans un article fleuve comment Alain Berset aurait recouru à son secrétaire général ainsi qu’à son conseiller personnel pour désamorcer la tentative de chantage de son ancienne maîtresse. L’auteur de l’article, l’ancien conseiller national UDC Christoph Mörgeli, professeur licencié (au sens de «viré») de l’Université de Zurich, raconte aussi comment celle qui a été renommée Scarlett Gehri a été arrêtée en 2019 par sept agents de la Fedpol, dont des membres de la force d’élite Tigris. Alain Berset a, dès la révélation du chantage, fin 2020, refusé de commenter la question, arguant qu’il s’agit d’une affaire privée. À l’évidence, ce n’est pas le cas.

Comment affirmer qu’une affaire relève de la sphère privée quand on utilise des ressources de l’État pour la régler? Alain Berset aurait aussi usé de la limousine de service pour rendre ses galantes visites jusqu’en Allemagne. Si elle était privée, l’affaire aurait dû le rester dans son traitement et dans sa résolution. Rien de tel ici. Plus généralement, il serait extravagant de croire que le chantage exercé sur un ministre, un fait pour le moins extraordinaire, et son contexte, n’ait pas une dimension publique. Le risque de déstabilisation est réel. Les documents et faits établis par la «Weltwoche» ne laissent aucun doute sur l’intérêt public. Et donc, pour les médias, il y a non seulement un droit à informer, mais aussi un devoir.

Reste à savoir quand et comment. C’est là que les choses se compliquent. La variété des réactions reflète bien les prises de tête dans les rédactions. Si ce journal et «24 heures», son cousin de Tamedia, en ont fait leur page 3 du lendemain (et la une pour la «Tribune»), «Le Temps» n’a pas publié une ligne ce jour-là. Quant à «La Liberté» de Fribourg (canton d’Alain Berset) et les régionaux du groupe ESH (Hersant) ainsi que «Le Courrier», qui partagent leur contenu suisse et international, ils ont réagi plus discrètement mais en donnant des éléments intimes que les titres Tamedia ont tu, y compris en Suisse alémanique. Surprise outre-Sarine où on pouvait s’attendre à ce que le tabloïd «Blick», plus gros tirage de Suisse, empoigne le sujet à bras-le-corps pour feuilletonner, avalanche de unes en prime. Au lieu de cela, c’est la vénérable et sérieuse «NZZ» qui ajoutera des faits et de l’huile sur le feu. Quant à la RTS, elle suit avec une prudence de service public. Pourquoi ces disparités et tant d’hésitations à se positionner?

D’abord, parce que la source, la «Weltwoche», et son polémiste d’auteur sont suspects. En bras armé de l’UDC, le magazine cherche à abattre le ministre socialiste, doté d’une insolente cote populaire alors même que la crise sanitaire fait rage. Et pour y arriver, il y va au canon de destruction massive, n’hésitant pas à publier les détails les plus crapoteux sans aucun intérêt pour le fond de l’affaire.

Ensuite, parce que les médias détestent l’idée d’être manipulés par un parti, surtout l’UDC, et en plus de faire le lit du concurrent. En même temps, ils sont bien forcés de constater qu’il y a un intérêt public dans cette histoire et que faire l’impasse n’est pas une option. Là-dessus se greffent des rivalités ou proximités politico-médiatiques évidentes. Dans sa livraison d’hier, la «Weltwoche» va plus loin en accusant Ringier et son «Blick» de fermer les yeux sur les casseroles de Berset afin de continuer de bénéficier de scoops Covid en se plaçant à sa botte. Une attaque qui ne manque pas de sel quand elle provient du journal dirigé par le disciple aveugle de Christoph Blocher. À chacun ses arbitrages.

Pierre Ruestchi Afficher plus Journaliste, directeur exécutif du Club suisse de la presse

