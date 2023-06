Dans sa conception néolibérale, le développement est la croissance économique (mesurée par le PIB), quels que soient le processus de réalisation et les impacts sur les êtres humains et l’environnement. Qu’importe si une activité économique détruit l’environnement et la biodiversité (extraction minière, monoculture…), si une industrie ou un service ne respecte pas les normes du travail (textile, plateformes de travail numériques…), si les services publics (eau, énergie, transport, etc.) privatisés deviennent inaccessibles à la majorité. Même les conflits armés sont vus comme une opportunité pour la vente d’armements puisqu’elle augmente le PIB du pays et les profits des marchands.

«Les États occidentaux doivent s’engager en faveur de la réalisation du droit au développement.»

Vu sous cet angle, le terme de développement est un gros mot pour de nombreux militants. C’est compréhensible quand presque la moitié de l’humanité est privée des besoins essentiels (l’eau, l’alimentation, le logement ou les soins de santé) et ne dispose pas d’un travail décent pour subvenir à ses besoins. Comment rester insensible à leurs arguments en observant les inégalités qui atteignent des sommets avec quelques dizaines d’individus disposant d’autant de richesses que la moitié de l’humanité réunie?

Au fond, quel est le but de la croissance économique (ou du «développement»)? Enrichir encore une petite minorité égoïste et déconnectée de la réalité au détriment de la majorité de l’humanité, ou veiller au bien-être de tous les peuples et tous les individus, en harmonie avec leur environnement? Y a-t-il un seul modèle de développement, ou chaque peuple doit-il pouvoir choisir son propre modèle avec une participation effective de ses membres? Que produire? Pour qui, pourquoi, avec quels moyens et dans quelles conditions?

C’est à ces questions que le droit au développement, consacré par l’ONU il y a trente-sept ans, tente de répondre. Selon la Déclaration portant le même nom, le droit au développement consiste en la participation et la contribution de «toute personne humaine et tous les peuples» à un «développement économique, social, culturel et politique dans lequel tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales puissent être pleinement réalisés» et qu’ils puissent «bénéficier de ce développement». Elle met l’accent sur les droits collectifs, le droit des peuples à choisir leur propre développement et insiste sur la coopération entre les États qui ne saurait se résumer à une assistance internationale.

Face à l’hostilité du camp occidental de mettre en œuvre le droit au développement, le Mouvement des non-alignés a initié un processus pour l’adoption d’une Convention contraignante sur ce droit. L’Occident, avec quelques autres alliés, oppose les objectifs du développement durable (ODD) au droit au développement alors qu’il sait pertinemment qu’ils ne seront pas atteints, comme l’a récemment déclaré le secrétaire général de l’ONU. Et pour cause, les ODD ne remettent pas en cause le modèle de développement actuel qui ne fait que creuser les inégalités et épuise les ressources naturelles à une vitesse vertigineuse.

Le développement ne concernant pas uniquement les pays du Sud mais l’humanité tout entière en raison de l’interdépendance entre les pays, les États occidentaux doivent s’engager en faveur de la réalisation du droit au développement. Les peuples et les mouvements sociaux doivent, eux, se l’approprier et soutenir l’adoption d’une convention contraignante sur ce droit qui ne fera que renforcer leurs luttes pour leurs droits fondamentaux.

Melik Özden Afficher plus Directeur du Centre Europe-Tiers Monde (CETIM) DR

