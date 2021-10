Sécheresse historique au Brésil – Le deuxième plus grand fleuve d’Amérique du Sud est bientôt à sec Le Parana a perdu 6 mètres en deux mois, une baisse record, menaçant l’approvisionnement en eau et en électricité de la région. La déforestation est en cause. Anne Vigna, Santa Fé do Sul (État de Sao Paulo)

Un des bras du fleuve Parana, presque vide en raison d’une sécheresse record. Ce fleuve, qui traverse le Brésil, le Paraguay et l’Argentine, est le deuxième plus grand bassin d’eau douce du continent. Rosario, Argentine, le 22 août 2021. AFP

Emerson a encore du mal à l’accepter, mais ses employés le poussent à agir au plus vite. La pisciculture de poissons tilapias, implantée dans un des bras du fleuve Parana, doit être déplacée. Ce fleuve de 4000 km est le deuxième plus important du continent, une mer d’eau douce qui semblait inépuisable. «Il faut qu’on aille au moins à un kilomètre de là, au milieu du fleuve. Ici, il n’y a plus assez d’oxygène, et l’eau est bien trop chaude. Entre hier et aujourd’hui, le niveau de l’eau a baissé de 20 centimètres», explique ce chef d’entreprise.

Emerson a déjà contacté sa banque, car l’investissement est important. Surtout, il est risqué. «Je ne suis même pas certain que cela nous permette de sortir la tête de l’eau», dit-il en marchant sur des berges d’un fleuve dont le niveau a baissé de près de 6 mètres depuis le mois d’août. Les barques qui déplacent les caissons touchent facilement le fond. Il faut relever les moteurs, planter des bois dans le sol pour avancer, un vrai calvaire.