Justice – Le détenu végane débouté au Tribunal fédéral La Haute Cour rejette, pour une raison formelle, le recours du prisonnier qui n’était pas satisfait du régime proposé par Champ-Dollon. L’affaire sera portée devant la Cour européenne des droits de l’homme. Sophie Simon avec ATS

Le détenu antispéciste avait passé une année en détention provisoire Lucien Fortunati

Le Tribunal fédéral estime le recours irrecevable, sans se prononcer sur le fond de l’affaire. Comme nous le relations dans notre édition de décembre 2019, un détenu antispéciste qui a passé un an en détention provisoire n’était pas satisfait des aménagements proposés par la direction de la prison de Champ-Dollon concernant son régime végane. Il était, rappelons-le, condamné notamment pour avoir participé au caillassage de boucheries.

Selon la direction, plusieurs mesures avaient été mises en place afin que le détenu puisse s’alimenter conformément à ses convictions. Il avait pu s’entretenir avec le chef de cuisine. Les plats végétariens proposés étaient compatibles avec un régime végane, à l’exception de la purée et de la polenta, en raison de l’utilisation de matières grasses d’origine animale. L’intéressé recevait des rations supplémentaires de fruits, légumes, crudités et féculents. Enfin, quatorze produits véganes pouvaient être achetés à l’épicerie de la prison.

Mais l’homme se serait montré «peu collaborant». Il avait invoqué des problèmes de santé et de digestion qui avaient nécessité l’intervention du service médical pénitentiaire et la prise régulière d’un traitement. «Il souhaitait un régime non seulement sans produits d’origine animale mais équilibré, pour avoir suffisamment de calories», rappelle son avocat, Me Olivier Peter. Finalement, il avait saisi la Cour de justice du canton de Genève, exigeant au passage une indemnité de 3000 francs pour tort moral. Cette instance avait déclaré le recours irrecevable.

Dans un arrêt publié mercredi, le Tribunal fédéral (TF) s’aligne sur ce raisonnement. Les juges de Mon-Repos estiment qu’un courrier de la direction de la prison n’est pas sujet à recours, dans la mesure où il ne constitue pas «un refus de fournir un régime végane». Le courrier n’a donc pas valeur de décision, mais seulement «la portée d’une information».

«On regrette que le TF ait refusé d’examiner le fond de l’affaire, c’est-à-dire la compatibilité du régime alimentaire avec les normes de la Cour européenne des droits de l’homme», réagit Me Olivier Peter, annonçant qu’il fera justement recours à Strasbourg. Selon lui, cette instance a déjà reconnu que fournir à un détenu une nourriture insuffisante, notamment s’agissant du défaut d’un apport protéinique nécessaire, est l’un des facteurs propres à rendre les conditions de détention inhumaines et dégradantes.

Contactée, la direction de Champ-Dollon ne souhaite pas commenter cette décision de justice.