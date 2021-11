Le conseil de l’avocat – Le détenteur d’un chien en est seul responsable Opinion Pascal Rytz

Pascal Rytz DR

Lors d’une récente promenade, je me suis rendue sur l’aire de jeu d’un parc genevois où un garçonnet n’arrêtait pas de provoquer les chiens qui s’amusaient. Même si le mien ne ferait pas de mal à une mouche, un accident est vite arrivé… À qui la faute si un chien devait blesser un enfant dans de telles circonstances?

M., Eaux-Vives

Le Canton de Genève a instauré des espaces de liberté dédiés spécifiquement à nos amis à quatre pattes, à savoir des lieux où les chiens peuvent s’ébattre toute l’année sans laisse et sous le contrôle de la personne qui les accompagne.

Comme abordé dans ces colonnes au début du mois dernier, en matière d’éducation et de détention de chiens sur le territoire genevois, il est important de connaître les dispositions de la loi cantonale sur les chiens et de son règlement d’application, lesquelles exigent que tout détenteur d’un tel animal dispose en permanence du matériel adéquat pour le maîtriser et d’une assurance responsabilité civile.

Selon l’article 15 dudit règlement, les chiens peuvent être laissés en liberté dans tous les espaces identifiés à ces fins, à condition d’être sous la maîtrise et la responsabilité de leur détenteur. En effet, il est impératif de garder à l’esprit que ce dernier est tenu au respect de nombreuses obligations, en particulier de prendre toutes les précautions nécessaires afin que son chien ne puisse ni lui échapper, ni blesser, ni menacer, ni poursuivre le public, ni même porter préjudice à son environnement quel qu’il soit.

Pour que le chien adopte un comportement sociable et ne représente aucun danger tant pour le public que pour les autres animaux, il est attendu de son maître qu’il l’éduque en conséquence. Dans ce contexte, il est important de noter que selon l’article 28 de la LChiens, les détenteurs de chiens dits «de grande taille» doivent notamment annoncer leur animal à un éducateur canin avant que celui-ci n’atteigne l’âge de 18 mois, en vue de passer et de réussir un test de maîtrise et de comportement.

Il s’ensuit que le détenteur d’un chien est responsable de tout dommage causé par ce dernier, car il doit par définition le maîtriser en toutes circonstances. Toutefois, qu’il s’agisse d’un petit roquet ou d’un gros molosse a priori placide, il ne faut pas perdre de vue que les réactions d’un animal peuvent être parfois inattendues. Son maître ne devra donc pas hésiter à recommander à toute personne un peu trop aventureuse d’adopter un comportement adéquat, à titre de prévention et de précaution.

Pascal Rytz Afficher plus

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.