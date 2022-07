Associations insolites 2/5 – Le destin vrombissant des amateurs de tracteurs Depuis 1928, l’Association genevoise des propriétaires de tracteurs se bat pour le bien-être de l’engin agricole. Rencontre avec son président, Maxime Dethurens. Rocco Zacheo

Maxime Dethurens dans son fief de Laconnex. Il préside depuis trois ans l’Association des propriétaires de tracteurs. LAURENT GUIRAUD

Au cœur de la campagne genevoise, à quelques encablures de Laconnex, quatre silos et une poignée de vieilles bâtisses font office de repère pour le visiteur. À l’approche de ces structures marquées par le temps, il faut quitter la route principale et s’engager dans un large chemin qui mène aux champs et au fief familial de Maxime Dethurens.