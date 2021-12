Ge/Servette et le Covid-19 – Le destin immédiat des Aigles est tributaire des résultats des tests En quarantaine préventive, les joueurs et les membres du staff genevois se sont soumis à un prélèvement PCR lundi. Emmanuel Favre

L’entraîneur genevois Jan Cadieux retrouvera-t-il ses joueurs mardi aux Vernets? KEYSTONE

L’entraîneur en chef Jan Cadieux dirigera-t-il un entraînement mardi matin à la patinoire des Vernets? Alors que les joueurs et les membres du staff de Ge/Servette ont été placés en quarantaine préventive samedi et que deux matches de National League des Aigles ont dû être reportés (dimanche contre Fribourg-Gottéron et lundi à Berne), la réponse est tributaire des tests auxquels se sont soumis tous les hockeyeurs et le personnel d’encadrement, lundi.

Avant la réalisation de ces tests PCR, la situation semblait moins inquiétante qu’à Ambri, où plus de la moitié de l’équipe a été infectée par le Covid-19, raison pour laquelle les Léventins ne joueront plus en 2021 et ne se présenteront pas à la Coupe Spengler, à Davos.