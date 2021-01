Un conte de fées après Harry Potter – Le dessin d’une fillette d’Annecy illustre le nouveau roman de J.K. Rowling Anna, 11 ans, collégienne d’Annecy est une des gagnantes du concours d’illustration du nouveau roman de J.K. Rowling intitulé «L’Ickabog». Olivier Bot

Le dessin d’Anna, 11 ans, collégienne à Annecy.

Une fillette de 11 ans, collégienne à Annecy (Haute-Savoie) a vécu un conte de fées à la «Harry Potter» durant le premier confinement dû au Covid-19 en France voisine. Anna aime dessiner. Sa maman Monika anime, les mercredis et durant les vacances scolaires, un atelier d’arts plastiques pour les enfants. Alors que des millions de minots comme elle sont enfermés parce que la pandémie a fermé les portes des écoles, au Royaume-Uni, la romancière J.K. Rowling fouille dans ses manuscrits et reprend un conte inachevé qu’elle racontait à ses enfants David et Mackenzie, nés en 2003 et 2005, alors qu’elle était encore en pleine écriture d’Harry Potter.