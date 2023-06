Conquête de l’espace – Le dernier tir d’Ariane 5 prévu vendredi est reporté Une anomalie sur la fusée européenne a entraîné le report de son 117e et dernier vol prévu en Guyane française. La nouvelle date n’est pas encore connue.

Le décollage était programmé pour vendredi entre 21h26 et 22h01 GMT depuis le centre spatial guyanais (CSG). AFP/Jody AMIET

Le dernier vol d’Ariane 5, dont le décollage était programmé vendredi soir depuis Kourou en Guyane française, a été reporté à une date non précisée en raison d’une anomalie, a annoncé jeudi Arianespace.

«Il est apparu qu’il existe un risque de redondance d’une fonction critique sur Ariane 5. Conformément aux exigences de sécurité, Arianespace a décidé de reporter le déploiement du lanceur», a expliqué la société dans un tweet.

«Des analyses sont en cours pour déterminer une nouvelle date de lancement», a ajouté Arianespace, chargée de l’exploitation des lanceurs européens.

Ce 117e et dernier vol de la fusée européenne, qui fait ses adieux après 27 ans de services, doit placer en orbite un satellite de communications militaires français (Syracuse 4B) et un satellite expérimental allemand.

«Le lanceur et les satellites Heinrich-Hertz-Satellit et Syracuse 4B sont au bâtiment d’assemblage final en configuration stabilisée et dans toutes les conditions de sécurité requises», selon Arianespace.

Fin d’exploitation des fusées russes

Le décollage était programmé pour vendredi entre 21h26 et 22h01 GMT depuis le centre spatial guyanais (CSG).

Ce dernier vol intervient dans une période de creux pour l’Europe spatiale, quasiment privée d’accès autonome à l’espace en attendant Ariane 6, alors que la concurrence fait rage.

En cause: la fin brutale de l’exploitation des fusées russes Soyouz, à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine, qui a fait plonger l’activité de la base de Kourou.

L’échec du premier lancement commercial du lanceur léger Vega C, en décembre 2022, et les retards cumulés pour la future Ariane 6 ont aggravé la situation: après le dernier vol d’Ariane 5, il ne restera plus qu’un lancement de Vega en septembre, et un probable retour en vol de Vega-C en fin d’année.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.