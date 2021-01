Plein air artistique – Le dernier soir du festival Geneva Lux attire des milliers de personnes Du jamais vu depuis une année: autant de gens en train de se déplacer dans l’espace public. Déconfinement spectaculaire. Thierry Mertenat

Vendredi soir, sous la pluie, il y avait déjà du monde aux Bastions et ailleurs. Ce dimanche, c’est la foule des grands soirs, sans les parapluies. LAURENT GUIRAUD

Dans le langage des galeristes et des artistes exposés, on appelle cela un finissage. Juste avant de décrocher les œuvres, on invite une dernière fois, on boit un verre et on passe à autre chose. C’est précisément ce qui, dans sa version authentiquement populaire, est en train de se dérouler ce dimanche soir dans les rues de Genève.

Les gestes barrières interdisant les gestes mondains, le verre, la bise et la poignée de main, on oublie. Mais tout le reste, on garde. À commencer par cette foule incroyable qui transhume d’un lieu à l’autre, dès la tombée de la nuit, histoire d’aller revoir une dernière fois les 21 installations lumineuses de Geneva Lux, avant qu’elles ne s’éteignent toutes.