Critique littéraire – Le dernier Fred Vargas laisse sur sa faim À force de ripailles loin de Paris, «Sur la dalle», la dernière enquête du commissaire Adamsberg, déçoit. Mais les attentes étaient hautes. Alice Randegger

L’autrice Fred Vargas photographiée en 2014 à l’occasion de sa venue au Club Suisse de la Presse, à Genève. LAURENT GUIRAUD

Il nous avait manqué, le commissaire Adamsberg! Rêveur, flâneur, «pelleteur de nuages», le personnage fétiche de Fred Vargas est terriblement charmant malgré le flou qui l’entoure et qu’il entretient. C’est dire si l’attente était grande pour la sortie de «Sur la dalle», le 10e opus à mettre en scène l’une de ses enquêtes. D’autant plus que la dernière, «Quand sort la recluse», a déjà six ans.