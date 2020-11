Nécrologie – Le dernier des passeurs est parti Bernard Bouveret, ancien résistant et déporté, est décédé en France voisine à 96 ans. Héros discret, il était le dernier des passeurs du Risoud où les filières clandestines franco-suisses ont lutté durant la dernière guerre. Erwan Le Bec

FONCINE-LE-HAUT (F), mardi 20 janvier 2015, le dernier passeur résistant du Risoud durant la dernière guerre. Bernard Bouveret, né en 1924, a fait passer en Suisse par la forêt du Risoud bon nombre de familles et de résistants. (c) PHOTO: OLIVIER ALLENSPACH/24HEURES VQH

Bernard Bouveret, ancien résistant, déporté, témoin inlassable et véritable figure du Jura franco-suisse, s’en est allé samedi, chez lui, à l’âge de 96 ans. Il doit avoir pris un de ces chemins de la forêt du Risoud, connu de lui seul et de l’armée des ombres qui disparaît peu à peu.

Avec sa voix épaisse comme un arbre et sa franchise incroyable, Bernard Bouveret faisait revivre comme personne la guerre de 39-45, comme si c’était hier. C’était sa guerre à lui, et à une bande de jeunes jurassiens des environs de Mouthe et Foncine-le-Haut (F) qui faisaient passer colis, armes volées, résistants grillés, espions, réfugiés et juifs dans l’immense forêt du Risoud. Œuvrant dans le plus grand secret avec les Services de renseignements suisses et avec la résistance de Dijon, Bernard Bouveret et ses comparses avaient trouvé dans les environs de la vallée de Joux un terrain de jeu devenu zone de guerre où croiser une patrouille allemande pouvait être mortel. Ça l’a été. Tandis que Bernard Bouveret et son père, dénoncés, survivaient à Dachau grâce à «un peu de chance» et puis «au moral».

Leur contribution à l’effort de guerre et le nombre de vies sauvées sont incalculables, même si Bernard Bouveret, qui rappelait qu’à l’époque mieux valait en savoir le moins possible, avait tendance à relativiser: «Il fallait bien faire quelque chose, voilà tout.»

Humanité poignante

«Bernard avait une humilité incroyable», note Aurélie Kleiner, membre de l’association du Mur aux fleurs de lys, consacrée à la mémoire des passeurs. «Il était peu rancunier. Quand il racontait les tours joués aux Allemands qu’il fallait éviter, il avait toujours une certaine malice dans les yeux. Une profonde humanité: il n’a jamais oublié que c’était des humains autour et en face de lui.»

Une cérémonie populaire et officielle s’annonce, dès que la situation le permettra, pour ce pluri-décoré, toujours très engagé dans la scène associative locale. «Des écoles où il a témoigné se sont déjà annoncées, poursuit la combière Aurélie Kleiner. C’est là qu’on se rendra vraiment compte de son héritage.»

On l’avait vu il y a quelques printemps encore, lors d’une randonnée consacrée au souvenir de la résistance et de l’occupation. C’était au milieu d’une guinguette, sur fond d’accordéon. «Ben quoi?» avait souri Bernard Bouveret. «La Victoria et tous les autres, ils s’amuseraient aussi s’ils étaient là. Il faut qu’on en garde un souvenir vivant.»