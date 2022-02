Grand Conseil genevois – Le dérèglement climatique échauffe le parlement Les députés enterrent un projet de loi jugé excessif et jaugent deux initiatives liées à l’environnement. Marc Moulin

25 janvier 2022. La salle du Grand Conseil, fraîchement rebâtie, juste avant sa mise en service. Photo: LAURENT GUIRAUD Laurent Guiraud

Parmi une foule de sujets, le Grand Conseil a surtout sué jeudi soir sur l’environnement. Trois textes liés de près ou de loin à ce thème étaient sous la loupe des députés.

En entrée, une nette majorité de droite a liquidé un projet de loi d’Ensemble à Gauche qui, bien que s’attaquant au réchauffement global, a connu le sort ironique d’être gelé durant près de deux ans en commission avant d’y être prestement rejeté. En plénière, les pourfendeurs ne mâchent pas leurs mots taxant le projet de «communiste», «liberticide» ou «totalitaire».

Le même ministre a des mots plus tempérés sur l’initiative dite Climat urbain, se disant ouvert à un contreprojet, tout en jugeant la copie originale «inapplicable». «Sinon la Ville de Genève l’aurait déjà concrétisée, elle qui est à majorité de gauche depuis la nuit des temps», complète Delphine Bachmann (Centre).

Le texte prévoit une refonte partielle de l’espace public des treize communes urbaines genevoises. Chaque année durant dix ans, on soustrairait à la mobilité motorisée 1% de l’espace qui lui est voué pour le dédier pour moitié à la végétation, pour l’autre moitié aux mobilités durables (du piéton aux transports publics). Et cela sans se plier au principe de compensation des stationnements de rue que la loi prévoit dans le cœur de l’agglomération (soit le gros des villes de Genève et Carouge).

Mille emplois par an

Au nom des écologistes, David Martin déplore le scepticisme gouvernemental. «Voulez-vous une ville d’abord pour les voitures ou pour les humains?» s’exclame Thomas Wenger (PS). «Les humains utilisent aussi les voitures», réplique Daniel Sormanni (MCG).

C’est en commission qu’on analysera plus avant ce texte. Une autre initiative, dite «Mille emplois», prend la même voie et pourrait aussi en sortir flanquée d’un contreprojet. Elle institue un mécanisme selon lequel, dès que le chômage dépasse la barre des 5% durant un an, un millier de postes à but environnemental ou social ou environnemental doivent être créés l’année suivante dans les secteurs public, subventionné ou non lucratif.

La conseillère d’État Fabienne Fischer promet d’arriver bientôt avec une contreproposition. Pour elle, l’initiative souffre de ne rien dire de la formation alors que les personnes au chômage sont souvent en inadéquation avec les emplois offerts.

Mais l’initiative, d’origine syndicale, trouvera de farouches adversaires sur sa route. «L’État engage 350 personnes par an et c’est déjà beaucoup trop, plus que n’importe quel autre canton», proteste Yvan Zweifel (PLR). Quant à François Baertschi, il rappelle le credo du MCG: le chômage est dû aux frontaliers.

Jocelyne Haller (Ensemble à Gauche) voit au contraire dans le texte une façon «d’affronter de façon dynamique» les défis de notre temps. Les socialistes sont aussi laudatifs, les Verts n’ont que des réserves.

Taxes et coups de pouce

Sans rapport avec l’écologie, une autre initiative a été expédiée en commission où elle pourrait être flanquée d’une alternative. Il s’agit d’abolir la taxe professionnelle communale. À gauche, on pourfend une idée qui priverait les mairies de 200 millions de francs par an. Elles pourraient se rattraper en rehaussant les impôts des habitants, préviennent tant le PDC Sébastien Desfayes que le conseiller d’État Thierry Apothéloz. Le PLR Cyril Aellen qualifie, lui, cet impôt de «totalement désuet». Tout juste assermentée, Virna Conti (UDC) parle d’une taxe «inéquitable» puisque toutes les communes ne la prélèvent pas: mieux vaut l’abolir partout. Dans une position médiane, le MCG voudrait la réserver aux grosses entreprises.

Le Grand Conseil a enfin adopté une nouvelle extension des aides liées à la crise sanitaire. La loi votée prolonge de juillet à décembre 2021 les indemnités versées à 1607 entreprises ayant subi une chute du chiffre d’affaires d’au moins 25% par rapport à la moyenne des deux exercices précédant la pandémie. Par ailleurs, pour 141 entreprises dont le chiffre d’affaires excède 5 millions de francs et qui ont subi une baisse de leurs ventes de plus de 70%, la réforme achève de couvrir les charges fixes, après des premières aides.

Marc Moulin est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2013. Il s'intéresse notamment à la politique en général et plus spécialement aux enjeux de mobilité. Il a par le passé travaillé au «Temps», à la Radio Suisse Romande (actuelle RTS) et à One FM. Né à Genève, il y a obtenu une licence ès Lettres. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.