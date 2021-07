Ce jeudi à la Fontenette – Le derby genevois fait mousser les play-off de water-polo Carouge reçoit Genève en quart de finale. Ambitieuse, l’équipe de Frédéric Durand a les faveurs de la cote mais reste sur ses gardes. Pascal Bornand

Les poloïstes carougeois attaquent les play-off avec ambition et prudence. LDD

Le sport collectif genevois est à la fête. Après les footballeuses servettiennes, les volleyeurs chênois ou les pongistes lancéens, tous champions de Suisse cette saison, c’est au tour des poloïstes carougeois de se lancer dans la course aux honneurs. Eux aussi peuvent briguer le podium de LNA, mais pour cela, il leur faudra d’abord écarter Genève Natation en quart de finale des play-off. Premier acte, ce jeudi à 20 h, à la piscine de la Fontenette.

Cette échéance, en format best of 3, Frédéric Durand, l’entraîneur de Carouge Natation, se refuse à la considérer comme une formalité même si son équipe, 3e du championnat régulier, a dominé ce printemps deux fois la formation des Vernets (6e). «J’aborde toujours un match pour le gagner. Sans complexe. Ni d’infériorité lorsque l’on défie le leader Lugano, ni de supériorité quand on fait face à un adversaire supposé moins fort», insiste l’ancien international français, en poste depuis le 1er juillet 2020.