Avant le match Sion-Servette – Le derby du Rhône n’est pas celui de la postformation Pour être viables économiquement, les clubs suisses devront de plus en plus axer leur politique sur la formation. Mais à Sion comme à Servette, qui s’affrontent dimanche (16 h 30) en Super League, les jeunes peinent à trouver leur place. Valentin Schnorhk

Le Grenat Alex Schalk tente de prendre de vitesse les défenseurs sédunois. Le Néerlandais n’a de genevois que le maillot. Pascal Muller/freshfocus

Trouver un sens à son existence relève parfois du défi suprême. Ce questionnement, la Super League en a fait une affaire perpétuelle. Quelle place pour le championnat de Suisse dans le football européen? Au niveau sportif, la compétitivité frise l’impossible. Trop peu d’exposition (et de droits TV), donc de moyens, donc de présence régulière en Coupes d’Europe. L’alternative est l’acceptation. Le football helvétique doit peut-être se mettre au service des autres. L’idée est de plus en plus partagée: la Super League trouvera son salut en se revendiquant championnat de formation, une rampe d’accession aux plus grandes ligues du continent.