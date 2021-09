Covid-19 – Le dépistage de confort se multiplie Le nombre de tests – environ 15’000 par semaine – reste stable à Genève. On va surtout se faire dépister avant de sortir en boîte ou de partir en vacances. Laurence Bezaguet Grobet

Où en est le dépistage dit de confort à Genève? Il y a toujours un pic de tests le vendredi et le samedi, indique Nicolas de Saussure, responsable médias et relations publiques des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG): «399 et 299 les 27 et 28 août; 362 et 303 les 3 et 4 septembre. Ce mercredi, on a eu 227 consultations, et on en attend 230 ce vendredi et 160 samedi.»

Ce type de testing semble ainsi se multiplier pour anticiper une sortie ou des vacances… et il pourrait bien exploser avec les nouvelles restrictions du Conseil fédéral. «Il est trop tôt pour mesurer un éventuel effet de la décision d’élargir l’usage du certificat Covid, puisque celle-ci entre en vigueur lundi et que le test a une durée de quarante-huit heures», réagit Nicolas de Saussure.