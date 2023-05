Dossier européen – Le départ choc de Livia Leu plonge la Suisse dans le vaudeville À la veille de discussions cruciales avec l’UE, la cheffe négociatrice suisse jette l’éponge. Analyse d’un coup de théâtre. Arthur Grosjean Correspondant au Palais fédéral

La secrétaire d’État Livia Leu, après l’annonce de son départ, a été soumise à un feu roulant de questions. Keystone

La politique européenne de la Suisse ressemble de plus en plus à un vaudeville. Les débats se multiplient en coulisses, les portes claquent comme lors du refus sec de l’accord institutionnel en mai 2021 et, bien sûr, les rebondissements se succèdent. Dernier coup de théâtre: le départ impromptu de la cheffe négociatrice et secrétaire d’État Livia Leu à la veille de négociations cruciales entre la Suisse et l’Union européenne.