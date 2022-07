Nucléaire en Suisse – Le démantèlement de la centrale de Mühleberg est en bonne voie Il ne doit plus y avoir d’éléments combustibles radioactifs à la centrale au printemps 2024.

Depuis avril, 102 des 418 éléments combustibles présents dans la centrale nucléaire au début de la mise à l’arrêt ont déjà été transportés avec succès au Zwilag de Würenlingen. KEYSTONE

La désaffectation de la centrale nucléaire de Mühleberg (BE) avance comme prévu. L’évacuation des éléments combustibles radioactifs vers le centre de stockage intermédiaire de Würenlingen (AG) a commencé au printemps, annonce BKW.

Plus de radioactivité

Les huit transports prévus dureront environ deux ans. Il n’y aura donc plus d’éléments combustibles radioactifs à la centrale au printemps 2024. Une fois les transports terminés, la radioactivité dans la centrale diminue de manière exponentielle. Le fait qu’il n’y ait plus de combustible nucléaire sur le site est le jalon le plus important de l’ensemble du projet de démantèlement, rappelle BKW.

C’est une condition préalable à la deuxième phase de désaffectation, qui débutera en 2024. La centrale a déposé la demande correspondante de manière anticipée fin juin 2022 auprès de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN). La phase 2 de désaffectation s’achèvera avec le mesurage de libération sur l’ensemble du site. Cela signifie que toute la radioactivité aura été retirée de l’installation et du site.

Mühleberg a été mise hors-service fin 2019, la première centrale en Suisse à subir ce sort. La zone située à l’ouest de Berne devrait être à nouveau réutilisable dès 2034.

ATS

