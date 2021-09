Projet de budget à Genève – Le déficit cantonal devrait baisser l’an prochain En 2022, le déficit prévu sera de 460 millions. Il était de 847 millions l'an passé. Marc Bretton

Nathalie Fontanet, conseillère d’État responsable du Département des Finances. LUCIEN FORTUNATI

La crise passe lentement sur les finances publiques genevoises. Après un déficit probable de 847 millions en 2021, le budget 2022 pronostique une lente remontée avec un déficit de 460 millions. Les revenus devraient exploser (+6,1%) à 9 milliards, tandis que les charges avancent un peu, 1,4%, à 9,49 milliards.

Lors de sa présentation, débutée devant la commission des finances du Grand Conseil ce jeudi matin, poursuivie devant la presse à partir de 10h, le Conseil d'État estime que «le retour sur le chemin de croissance défini par la loi» se profile. En clair, le déficit prévu reste hors norme, pour plus de 135 millions, mais diminue.

Le redressement relatif de la situation était attendu suite aux bons chiffres sur la situation économique communiqués ces derniers mois, matérialisés, pour les finances publiques, par la hausse des rentrées fiscales de la Ville de Genève annoncée début septembre. L'an passé, le Canton s'était doté d'un budget rouge vif, prévoyant un déficit de 847 millions en nette hausse par rapport à 2020, la première année de l'épidémie, 585 millions.

À noter que le mauvais chiffre du budget 21, qui sera probablement revu à la baisse au moment des comptes en mars prochain, n'est pas uniquement dû aux conséquences de la crise sanitaire, mais aussi au refus du parlement d'accepter de la plupart des mesures d’économies ou de nouvelles recettes proposées par le gouvernement. Il est aussi la conséquence de plusieurs réformes onéreuses votées auparavant: l'harmonisation de la fiscalité des entreprises RFFA, le rééquilibrage de la caisse de pension des fonctionnaires et l’augmentation des subsides d’assurance-maladie. Compte tenu de ces circonstances, le budget avait été largement accepté par le parlement, seuls Ensemble à gauche et l'UDC s'y opposant. Le vote du budget 2022 devrait être plus sportif…

