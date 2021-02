Athlétisme en salle – Le défi de Louis Low-Beer: courir vite, sans précipitation Le jeune athlète du Stade Genève vient d’établir la meilleure performance suisse en salle du 800 m chez les moins de 18 ans. Coach de Julien Wanders, Marco Jäger détient une autre pépite mais reste prudent. Pascal Bornand

Comme le dit son coach, Marco Jäger, Louis Low-Beer est un «enfant du Stade Genève». Et une graine de champion. athle.ch/LDD

Cela n’aurait pu être qu’un résultat banal, un chrono furtif livré à l’indifférence. Samedi, lors d’un meeting en salle à Macolin, Louis Low-Beer s’est classé 5e du 800 m en 1’53’’03. Rien de fracassant en apparence, sinon que l’athlète du Stade Genève a fêté ses 16 ans en novembre dernier et qu’il vient d’établir la meilleure performance suisse U18 de tous les temps. Son chrono n’est donc pas passé inaperçu. Sur le livre d’or de Swiss Athletics, il a remplacé celui du Zurichois Tom Elmer (1’53’’24).

Faut-il alors emboucher les trompettes, prédire au «prodige» une carrière à succès, à la André Bucher, champion du monde en 2001 et recordman suisse sur la distance en 1’44’’93? «Ma foi, c’est un joli résultat, tout sauf le fruit du hasard, répond Marco Jäger. Louis a du talent et il travaille bien. Cela dit, il faut considérer ce genre de prouesse précoce avec prudence. Ce n’est qu’à l’âge des juniors, dans deux saisons, que l’on pourra se faire une opinion fondée sur son réel potentiel. D’ici là, il va falloir continuer à s’entraîner dur, sans s’enflammer. Louis est patient et déterminé, je ne doute pas qu’il a tout pour bien faire.»