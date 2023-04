Élection du Conseil d’État genevois – Le défi de faire campagne en pleines vacances Alors que l’entre-deux-tours se déroule en partie durant les congés de Pâques, trois candidats livrent leur ressenti. Léa Frischknecht

Malgré le calme des vacances, les candidats disent rester très actifs sur le terrain. MAGALI GIRARDIN

À Genève, le calme plat des vacances scolaires règne. Si la quiétude du canton peut sembler reposante pour celles et ceux qui n’ont pas choisi de s’évader à l’étranger, elle complique quelque peu la campagne du second tour pour l’élection au Conseil d’État. Car cette année, et pour la première fois, les vacances de Pâques dureront deux semaines. Soit la moitié du mois consacré à l’entre-deux-tours.