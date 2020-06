Rassemblements importants – Le déconfinement tourne à la confusion Les manifestations récentes illustrent la difficulté de trouver une logique sanitaire dans le déconfinement. Des élus demandent un cadre plus souple. Lise Bailat , Lucie Monnat

Comme à Lausanne, Genève ou encore Neuchâtel, bien plus de 300 personnes – limite autorisée par le Conseil fédéral – ont pris part à une manifestation pour protester contre les violences raciales, à Zurich. EPA/ALEXANDRA WEY

Absurdité, hypocrisie, confusion: les mots des élus fédéraux sont forts pour qualifier la vie sociale en Suisse dans cette période de déconfinement. On ne peut pas lire son journal en buvant son café, on fait la file pour entrer dans sa boucherie de quartier, on s’inscrit pour aller au théâtre, on peine à revoir ses proches dans les EMS, et en même temps, on va manifester contre les violences racistes, aux côtés de plus de 300 personnes, sans que personne n’y trouve rien à redire. Il n’est pas ici question de valeurs. C’est la logique sanitaire des autorités et le dispositif de déconfinement qui sont interrogés.