Sondage sur le coronavirus – Le déconfinement rend-il heureux? Le lundi 11 mai 2020 fera date: celle du début du déconfinement pour notre pays. Comment nos lecteurs le vivent-ils? Notre sondage montre un grand écart total. Sébastien Jubin

Après la réouverture de la majorité des espaces publics, les Suisses, comme ici à Lausanne, reprennent gentiment goût à leur «vie d’avant». AFP

«Le déconfinement en cours vous rend-il heureux/heureuse?» C’est la question que nous avons posée à nos lecteurs sur nos plateformes digitales. Vous avez été plus d’un millier à nous répondre. Les scores sont extrêmement serrés et le oui l’emporte de justesse (51,9%) contre le non (48,1%), preuve que les avis sont encore bien tranchés dans chaque camp.