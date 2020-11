Gros plan sur Imeri – «Le déclic? J’ai beaucoup travaillé et j’ai mûri» À 20 ans, Kastriot Imeri est devenu incontournable pour le Servette FC. Il compte bien le rester. Daniel Visentini

Kastriot Imeri, l’homme en forme de Servette, est titulaire depuis le début de la saison. Il a travaillé pour en arriver là. ERIC LAFARGUE

L’évidence transpirait déjà depuis plusieurs mois. Avec Kastriot Imeri, Servette avait à disposition un jeune joueur au talent déconcertant. Il possède bien des grâces: technique, puissance, intensité, frappe, il lui manquait la justesse pour ordonner tout ce potentiel. Et puis les choses se sont mises en place. Il aura peut-être fallu ces matches sous Covid, cet été, pour que l’éclosion programmée prenne forme. Peu importe la raison, Imeri, 20 ans, a saisi sa chance.

Il y a un avant et un après. Les chiffres ne mentent pas. Avant la pause Covid de la saison passée, soit sur les 23 premiers matches de Servette, Kastriot Imeri était éligible à 19 reprises, blessé pour les quatre autres rencontres.

Son temps de jeu bondit

Il n’a été, durant cette période, titulaire qu’à une seule reprise. Son temps de jeu durant ces 19 matches d’avant la pause? Un mince 22% sur la totalité des 1710 minutes à disposition.

Le championnat s’arrête ensuite. Et reprend avec des semaines anglaises pour les 13 dernières parties, cet été. Il s’agit de faire tourner l’effectif, il faut prendre sa chance. Sa situation évolue. Sur les 13 matches restants, Imeri ne peut en disputer que 12 (il est suspendu pour le premier).

Il est titulaire à six reprises, 50% des fois, donc. Son temps de jeu bondit logiquement: il passe à 57% des 1080 minutes disponibles.

Cette saison, tout se confirme. Servette a déjà disputé sept matches durant l’exercice 2020-2021: cinq de Super League et deux tours qualificatifs pour l’Europa League. Blessé à Lausanne pour l’ouverture de saison, Imeri pouvait jouer six matches.

C’est spectaculaire. Il est titulaire à 100% cette saison. Les six fois où c’était possible, Imeri a figuré dans le onze de base de Geiger. Son temps de jeu suit, évidemment: 87% des 540 minutes possibles pour lui.

Prise de conscience

Par-delà sa présence sur le terrain qui a pris l’ascenseur, il y a aussi, en parallèle, un grand progrès dans ce qu’il apporte à l’équipe. Ce qui soulève une question, façon histoire de la poule et de l’œuf: Kastriot Imeri progresse-t-il parce qu’il joue plus, ou joue-t-il plus parce qu’il a progressé?

Il a sa réponse. «Je dirais que c’est un peu des deux, s’amuse-t-il. Sentir la confiance que l’on t’accorde, c’est toujours bénéfique pour tes performances. Mais il faut mériter cette confiance et j’ai travaillé pour cela. Beaucoup.»

On ne sait pas trop s’il faut parler de déclic. Plutôt de circonstances exceptionnelles auxquelles Kastriot s’est adapté. «Pendant la pause Covid au printemps, j’ai énormément travaillé individuellement, explique-t-il. On avait le temps pour cela. Cela ne veut pas dire que je ne bossais pas assez avant. Simplement, j’avais l’occasion d’en faire plus encore, de chercher l’intensité. C’était une période bizarre. Je savais que je voulais être footballeur professionnel depuis longtemps. Mais j’ai vraiment compris tout ce que cela représentait pour moi durant cette pause forcée. En plus du boulot physique, j’ai mûri mentalement aussi. Pour moi, ce moment aura été positif.»

Le regard de Lustrinelli

Il n’y a pas que Servette qui en profite. Mauro Lustrinelli a bien sûr noté la progression. L’entraîneur de la Suisse M21 a intégré Imeri à son groupe et compte sur lui de plus en plus régulièrement. «Je sais qu’il a beaucoup travaillé ces derniers mois, explique-t-il. Cela se voit désormais sur le terrain. J’ai aussi remarqué qu’il était maintenant très à l’écoute. Il peut viser haut.»

Imeri s’est aussi fait une place au sein des M21 Suisses, qualifiés pour l’Euro. Il était le buteur helvétique lors de la seule défaite des éliminatoires, 3-1 en France. KEYSTONE

La marge de progression d’Imeri selon Lustrinelli? «Il doit progresser dans l’efficacité, assure le sélectionneur. Pour l’international, en tant que milieu, souvent offensif, il faut des statistiques: buts, passes décisives. L’efficacité, c’est aussi la justesse dans les choix, notamment en zone trois. Comme contre Lugano dimanche, avec ses deux passes parfaites pour Sauthier et Kone, même s’il n’y a pas eu but. Il faut qu’il s’améliore encore dans le jeu défensif, dans le placement qui va avec.»

Kastriot Imeri a le vent en poupe. «C’est grâce à Servette, clame-t-il. Je n’ai pas réfléchi longtemps avant de prolonger dernièrement mon contrat jusqu’en 2023. Je suis né à Genève, c’est ma ville, mon club. Bien sûr que j’aurais voulu plus de temps de jeu déjà la saison passée, avant la pause. Mais le club, le coach, tout le monde m’a toujours transmis de la confiance en croyant en moi. L’équipe marchait bien, c’était à moi de bosser plus dur encore.»

Des rêves, après…

C’est ce qu’il a fait. Il ne se croit pas arrivé pour autant. Être titulaire depuis le début de la saison, c’est une chose. Le rester sur la durée en est une autre. «Il y a beaucoup de concurrence au milieu, c’est vrai, relève-t-il. C’est bien, la concurrence, cela incite à travailler. Je suis polyvalent, on peut m’utiliser à différents postes au milieu, je le vois comme un atout. Je vais continuer à bosser, pour apporter le maximum à Servette.»

Ça, c’est pour le présent et le futur proche. Mais pour l’avenir plus lointain? Les rêves? «Des clubs se sont déjà intéressés à moi, c’est vrai, mais je suis concentré sur Servette, dit Imeri. On verra après. Pour l’instant, je suis footballeur pro à Servette, je joue avec les M21 de la Suisse: c’était ça mes rêves jusqu’à présent. Quand je vois le parcours accompli depuis tout petit, il y a un sentiment de fierté, pour ma famille, pour mes proches. Après, les ambitions évoluent, bien sûr. Jouer pour un tout grand club, être sélectionné avec la Suisse A… D’autres rêves qui vont exister. Mais c’est de la musique d’avenir. Là, je pense à Servette. Et à ce derby à Sion.»